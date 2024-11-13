Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanma talebi reddedildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve televizyon dünyasının bilinen isimlerinden Mhemet Ali Erbil'in aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında arama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında 16 şüpheli pazartesi günün gözaltına alınmıştı.

Ünlü isimleri ev hapsi süreci başlamıştı

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi uygulanmasına karar verilmişti. Her iki ünlü isim için de ev hapsi süreci başlamıştı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil bahis reklamı yapmakla ve teşvik etmekle suçlanıyor.

Savcılık ev hapsi kararına itiraz etmişti

Başsavcılık, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e verilen ev hapsi kararına itiraz etmiş, tutuklanmalarını talep etmişti. Bu talep mahkeme tarafından değerlendirildi ve bu talebin reddedilmesine karar verdi. Yani iki ünlü ismin ev hapsi süreci devam edecek.

12 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler arasında ise sosyal medya fenomenleri bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığı bu fenomenlerin yasa dışı bahis paylaşımları yaptığı sosyal medya hesaplarının da erişim engeleni getirilmesini talep etti. Savcılığın bu talebi hakim tarafından değerlendirilecek.

1 trilyonluk yasa dışı bahis pazarı

Türkiye'de 1 trilyonluk yasa dışı bahis pazarı olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar hemen hemen her mahallede temsilcilerinin olduğunu dile getiriyorlar. Yemleme yöntemiyle de şu an için

3 milyon kişinin sisteme dahil olduğu belirtiliyor

Türkiye'de 3 milyon kişinin sisteme dahil olduğu düşünülüyor. Yasa dışı bahiste Gürcistan başta olmak üzere KKTC, Bulgaristan, Romanya hatta buna İngiltere'nin de dahil olduğu belirtiliyor. Bu ülkeler üzerinden bahis oynatıldığı tahmin ediliyor.

Sistemde gençler ve ev kadınları hedefte

Yasadışı bahiste hedefin gençler ve kadınların olduğu ifade ediliyor. 10 gençten 8'inin bahis oynadığı tahmin ediliyor. Bu bahis çeteleri için de kredi çekenler ve değerli eşyalarını satanlar ve borç batağına saplananların sayısının da her geçen gün arttığı yönünde tespitler var.