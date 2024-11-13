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Yasa dışı bahis operasyonu genişliyor! Sokaklara reklam yazıları yazan 3 zanlı yakalandı

Yasa dışı bahis ile ilgili operasyonun kapsamı genişliyor. Bu kez cadde, kaldırım ve duvarlara sprey boyalarla yasa dışı bahis ve kumar reklamı yazan 3 kişi yakalandı.

Haber Merkezi
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Yasa dışı bahis operasyonu genişliyor! Sokaklara reklam yazıları yazan 3 zanlı yakalandı
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Ünlülerin gözaltına alınmasıyla başlayan yasa dışı bahis operasyonunun kapsamı genişliyor. Bu kez Tekirdağ’da sokak ve caddelerde duvarlara ve kaldırımlara bahis ve kumar yazıları yazanlar yakalandı.

Sprey boyalarla reklam yazıları yazanlar tespit edildi

Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

27 sprey boya ve kalıp tahtaya el konuldu

Şüphelilerin yanındaki ⁠27 sprey boya ile bahis sitesinin isminin yazılı bulunduğu kalıp tahtaya el konuldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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