Citi’den bakır fiyatlarında güncelleme
Citi, bakır fiyatı için tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.
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Citigroup, bakır fiyatları için tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Bakır fiyatının yıl sonuna kadar 8.500-9.000 dolar/ton aralığına doğru gerilemesini bekleyen Citi, 0-3 ay için bakır fiyatı tahminini 9.500 dolar/ton seviyesinden 8.500 dolar/tona çekti.
Citi, 2024 dördüncü çeyrek için ortama bakır fiyatı tahminini de 9.500 dolar/tondan 9.000 dolar/ton seviyesine düşürdü.
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