Demir fiyatları Çin verilerinin etkisiyle yükseldi

Demir, Çin'de teşvik umutları zayıf kredi verilerine ağır basınca yükseldi. Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,52 artışla 768,0 yuan/ton (106,33 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 0,48 artışla 101,0 dolar/tondan işlem gördü.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Çin bankaları geçen ay 500 milyar yuan (69,5 milyar dolar) yeni kredi vererek Eylül ayına kıyasla keskin bir düşüş yaşadı ve analistlerin beklentilerinin gerisinde kaldı.

Teşvik paketi hayal kırıklığı yarattı

Zayıf veriler, ekim ayında tüketici fiyatlarının son dört ayın en yavaş artışını göstermesinin ve üretici fiyatlarındaki deflasyonun derinleşmesinin ardından geldi.

Pekin'in cuma günü açıkladığı ve hayal kırıklığı yaratan teşvik paketinin ardından Çin'deki hava büyük ölçüde olumsuz seyretti.

Ancak dün Bloomberg'in Çin'in konut alım vergilerini düşürmeye hazırlandığını belirten haberi havayı bir miktar düzeltti.

Analistler, cuma günkü önlemlerin en azından yerel yönetimler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından daha fazla mali teşvik uygulamasının temelini oluşturduğunu ve bunların gelecekte emlak piyasasını istikrara kavuşturma hamlelerinde büyük rol oynayacağını belirtti.

Stoklar zirvede

Bu arada, demir cevheri stoklarının yılın bu zamanı için şimdiye kadarki en yüksek seviyesinde olduğu bildirildi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 1,17 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi güçlendi. İnşaat demiri yüzde 0,75, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,7, filmaşin yüzde 1 yükselirken, paslanmaz çelik yüzde 0,8 değer kaybetti.