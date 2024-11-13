Çin’den yatırımcılarla yoğun temas

Çin, piyasa güvenini artırmak için global bankacılar ile temaslarını yoğunlaştırdı.

Bloomberg News'un haberine göre, düzenleyici kurum özellikle küresel bankaların ekonomik tahminlerinde yaptıkları revizyonlarla ve yabancı yatırım eğilimlerini anlamak için günlük akışları analiz etmekle ilgilendi.

Yatırımcılar, Pekin'in yerel yönetim borçlarında kısmi rahatlama sağlayan ancak birçok kişinin beklediği güçlü mali desteğin gerisinde kalan son teşvik paketine karışık tepkiler verdi.

Veri ve geri bildirim toplama çabası, Pekin'in ekonomiyi canlandırma konusundaki aciliyetinin arttığına işaret ediyor, zira düzenleyiciler genellikle ülkede faaliyet gösteren yabancı bankalarla üç ayda bir yuvarlak masa toplantıları düzenliyor.

Bir kişi, bankalardan biriyle yapılan görüşmelerde, düzenleyicinin yabancı duyarlılığını ve Çin varlıklarına yönelik iştahı nasıl artıracağı konusunda tavsiye istediğini söyledi. Karşılıklı görüşmelerde bankalar yeni politikaları netleştirmek ve piyasayla iletişimi geliştirmek için uluslararası roadshowlar düzenlemeyi önerdi.