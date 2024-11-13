  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin’den yatırımcılarla yoğun temas
Takip Et

Çin’den yatırımcılarla yoğun temas

Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, küresel bankalarla etkileşim sıklığını artırarak, üç ayda bir yapılan görüşmeleri bazen haftalık ya da son teşvik önlemleri hakkında perspektif toplamayı amaçlayan geçici sorgulara yoğunlaştırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin’den yatırımcılarla yoğun temas
Takip Et

Çin, piyasa güvenini artırmak için global bankacılar ile temaslarını yoğunlaştırdı.

Bloomberg News'un haberine göre, düzenleyici kurum özellikle küresel bankaların ekonomik tahminlerinde yaptıkları revizyonlarla ve yabancı yatırım eğilimlerini anlamak için günlük akışları analiz etmekle ilgilendi.

Yatırımcılar, Pekin'in yerel yönetim borçlarında kısmi rahatlama sağlayan ancak birçok kişinin beklediği güçlü mali desteğin gerisinde kalan son teşvik paketine karışık tepkiler verdi.

Veri ve geri bildirim toplama çabası, Pekin'in ekonomiyi canlandırma konusundaki aciliyetinin arttığına işaret ediyor, zira düzenleyiciler genellikle ülkede faaliyet gösteren yabancı bankalarla üç ayda bir yuvarlak masa toplantıları düzenliyor.

Bir kişi, bankalardan biriyle yapılan görüşmelerde, düzenleyicinin yabancı duyarlılığını ve Çin varlıklarına yönelik iştahı nasıl artıracağı konusunda tavsiye istediğini söyledi. Karşılıklı görüşmelerde bankalar yeni politikaları netleştirmek ve piyasayla iletişimi geliştirmek için uluslararası roadshowlar düzenlemeyi önerdi.

Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandıPiyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandıEkonomi
Eurodaki sert düşüş ihracatçıyı ve gurbetçiyi vurdu! Harcamalar azalabilirEurodaki sert düşüş ihracatçıyı ve gurbetçiyi vurdu! Harcamalar azalabilirEkonomi
Hazine 770,4 milyon dolarlık tahvil ve kira sertifikası ihraç ettiHazine 770,4 milyon dolarlık tahvil ve kira sertifikası ihraç ettiEkonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD’de enflasyon beklentileri aşabilir
ABD’de enflasyon beklentileri aşabilir
ABD, nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarmayı hedefliyor
ABD, nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarmayı hedefliyor
ABD'de ticari kredi talebi üçüncü çeyrekte zayıfladı
ABD'de ticari kredi talebi üçüncü çeyrekte zayıfladı
Trump'ın zaferi sonrası ECB'den uyarı: Avrupa yeni bir ticaret savaşına hazırlıklı olmalı
Avrupa yeni bir ticaret savaşına hazırlıklı olmalı
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü
Fitch'ten Almanya alarmı: Koalisyon krizi ekonomiyi sarsıyor
Fitch'ten Almanya alarmı: Koalisyon krizi ekonomiyi sarsıyor