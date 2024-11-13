Eurodaki sert düşüş ihracatçıyı ve gurbetçiyi vurdu! Harcamalar azalabilir

Son haftalarda döviz piyasalarında dikkat çeken dalgalanmalar yaşanıyor. Küresel piyasalarda özellikle EUR/USD paritesindeki düşüş kritik seviyelere ulaştı. Eylül sonunda 1,12 seviyesine kadar yükselen parite, dün yapılan işlemlerde 1,06 seviyesine inerek son 6 ayın en düşük düzeyine geriledi.

İç piyasalarda da dolardaki stabil seyir sürerken, euro fiyatında parite kaynaklı şok düşüşler yaşanıyor. Eylül sonunda 38,40 TL’ye yükselerek rekor seviyelere ulaşan euro, bugün 36,50 TL’ye kadar geriledi. 6 haftada euro yaklaşık 2 TL geriledi. Düşüşün boyutu bu süreçte %5’e ulaştı.

İhracatçının gelirinde de düşüş

Paritede yaşanan söz konusu gerileme, dolarla alıp euro ile satan ihracatçının gelirlerinde de düşüşe sebep oluyor. Paritedeki her 1 puanlık gerilemenin, aylık ihracatı yaklaşık 100 milyon dolar aşağı çektiği hesaplanıyor. Eylül sonundan itibaren paritede gerçekleşen 6 puanlık gerilemenin aylık faturasının ise 600 milyon dolara ulaşmasından endişe ediliyor.

Gurbetçinin harcamasının düşmesi bekleniyor

Öte yandan son yıllarda yükselen kurlarla birlikte Türkiye’de alım güçleri artan gurbetçiler de, eurodaki gelişmeleri takip ediyor. İçeride yüksek seyreden enflasyon da dikkate alındığında, gurbetçinin alım gücünde daha belirgin gerileme yaşanıyor. Bu durumun gurbetçi harcamalarını düşürmesi bekleniyor.

EURO neden düşüyor?

Euro Bölgesinin lokomotif ülkesi Almanya’da son günlerde yaşanan siyasi belirsizlik ve ülke ekonomisindeki durgunluk sinyalleri, euroyu zayıflatıyor. Ülkede Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Partiden oluşan 3’lü koalisyon hükümeti, özellikle ülke ekonomisindeki sıkıntılar sebebiyle sallanmaya başladı. Almanya Başbakanı Scholz, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Lindner'i görevden almış, 15 Ocak'ta güven oylamasına gideceğini açıklamıştı.