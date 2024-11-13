ABD’de enflasyon beklentileri aşabilir

Küresel piyasalarda gözler ABD'de bugün açıklanacak olan ekim ayı tüketici fiyat endekslerine çevrilmiş durumda ve profesyoneller ABD'de tüketici enflasyonunun ekimde hızlandığını tahmin ediyor.

Eylül ayında yıllık yüzde 2,4 olan manşet enflasyonun yüzde 2,6'ya yükselmesi, fiyatların bir önceki aya göre 0,2 artması bekleniyor.

Çekirdek fiyatların ise aylık bazda yüzde 0,3 artması, ancak yıllık bazda yüzde 3,3 seviyesini koruduğu tahmin ediliyor.

Wall Street Journal tarafından önde gelen bankalara ve yatırım kuruluşları arasında yapılan ankette, manşet enflasyon için yüzde 2,6'dan daha yüksek bir tahmin yapılmadı. Ancak Nomura ve UBS, manşet enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterebileceğini öngördüler.