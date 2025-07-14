Çin’in ticaret verileri demir cevheri fiyatlarını yukarı çekti

Çin’den gelen güçlü ticaret verileri, demir cevheri vadeli işlemlerinde yükselişe neden oldu. Yatırımcı güvenindeki artış ve çelik talebinin güçlü kalması, fiyatları yukarı çekti.

Dalian Emtia Borsası’nda işlem gören demir cevheri kontratı yüzde 0,26 artışla ton başına 766,5 yuan’a yükselirken, Singapur Borsası’ndaki demir cevheri fiyatı yüzde 0,37 artarak ton başına 99,65 dolar oldu.

Çin’in haziran ayı demir cevheri ithalatı aylık bazda yüzde 8 artış gösterdi. Bu artış, çelik üretimindeki canlılık ve altyapı yatırımlarının sürmesiyle ilişkilendiriliyor.

Ancak Hebei ve Shanxi eyaletlerinde uygulanan çevresel kısıtlamalar çelik üretimini kısmen etkiliyor. Buna rağmen, coking coal (koklaşabilir taş kömürü) ve kok fiyatları Dalian Borsası’nda sırasıyla yüzde 1,15 ve yüzde 1,09 oranında arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda da çelik ürünleri fiyatlarının çoğu yukarı yönlü hareket etti.

Avustralya Başbakanı ise yaptığı açıklamada, çelik üretim kapasitesi sorunları konusunda Çin ile iş birliğine açık olduklarını belirtti. Bu açıklama, piyasalarda yapıcı bir hava estirdi ve fiyatların desteklenmesine katkı sağladı.