Demir fiyatlarında yükseliş 3 haftasına ilerliyor

Demir cevheri vadeli işlemleri bugün kazançlarını artırdı ve Çin'in fiyat savaşına karşı aldığı önlemlerin çelik sektöründeki kapasite fazlasını azaltmak için yeni bir reform dalgasının önünü açacağına dair yenilenen beklentilerle üçüncü haftalık artışa doğru ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.03'te yüzde 2,07 artışla 766 yuan/ton (106,82 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda işlem gören ağustos ayı demir cevheri, yüzde 0,85 artışla 99,85 dolar/tondan işlem gördü.

Her iki kontrat da bu hafta şu ana kadar yüzde 4 artış kaydetti.

Bir analist, demir piyasasındaki güçlenmenin temel olarak, büyük çelik üretim merkezi Tangshan'daki çevre koruma ile ilgili üretim kısıtlamaları ve arz tarafında reform beklentilerinin yarattığı duyarlılıktan kaynaklandığını söyledi.

Demir cevheri fiyatlarındaki güçlenme, talepteki zayıflama işaretlerine rağmen gerçekleşti.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla yüzde 4,02 ve yüzde 2,71 arttı.

Analistler, kok kömürü fiyatının, önceki düşük değerlemesi nedeniyle en önemli toparlanmayı yaşadığını belirtti

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çoğu çelik referans fiyatı yükseldi. İnşaat demiri yüzde 1,32, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,39 ve filmaşin yüzde 1,77 değer kazandı, paslanmaz çelik ise yüzde 0,47 değer kaybetti.