Demir cevherinde yükseliş sınırlandı

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, düşen sevkiyatlar ve dirençli talep sayesinde üst üste ikinci seans kazançlarını sürdürdü, ancak en Çin'den gelen karışık fabrika verileri kazançları sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.50'de yüzde 0,68 artışla 736,5 yuan/ton (102,57 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'nda işlem gören ağustos ayı demir cevheri, yüzde 0,34 artışla 96,1 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, en büyük tedarikçiler olan Avustralya ve Brezilya'dan demir cevheri sevkiyatlarının, geçen çeyreğin sonunda yaşanan artışın ardından düştüğünü belirtti.

Analistler, “Hafif düşüşe rağmen, sıcak metal üretimi hala nispeten yüksek seviyede seyrediyor ve imalat sektörünün çelik tüketimi güçlü seyrini sürdürüyor” değerlendirmesini yaptı.

Ancak veriler, Çin'in tüketici fiyatlarının haziran ayında beş ay sonra ilk kez yükseldiğini, üretici enflasyonunun ise neredeyse iki yılın en kötü seviyesine gerilediğini gösterince, kazançlar sınırlı kaldı.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla yüzde 1,55 ve yüzde 1,06 arttı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları dar bir aralıkta hareket etti. İnşaat demiri yüzde 0,07 yükselirken, sıcak haddelenmiş rulo ve paslanmaz çelik yatay seyretti, filmaşin ise yüzde 0,15 değer kazandı.