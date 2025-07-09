Bakır, Trump açıklamasıyla değer kaybetti

Londra Metal Borsası ve Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda bakır fiyatları bugün düştü. ABD'nin bakır gümrük vergisi açıklaması, küresel piyasalardan metal çekilmesine neden olan aylar süren arbitraj ticaretinin sona erdiğini işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump dün bakır için yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı ve bu açıklama ABD Comex bakır vadeli işlemlerini yüzde 12'nin üzerinde artışla rekor seviyeye çıkardı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, kısa bir süre sonra bakır gümrük vergilerinin muhtemelen temmuz sonu veya 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Şubat ayında gümrük vergisi soruşturması duyurulduğundan beri, tüccarlar fiyatların yükseleceğini öngörerek dünyanın dört bir yanındaki depolardan ABD'ye bakır sevkiyatı yaptılar. Comex stokları 2018'den bu yana en yüksek seviyede.

Fiyatlar, Comex'te rekor seviyeye ulaşırken, LME'de üç aylık bakır TSİ 06.46'da yüzde 1,2 düşüşle 9.675 dolar/tona geriledi ve SHFE'de en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 1,1 düşüşle 78.580 yuan/ton (10.944,29 dolar) oldu.

Bir analist “Son teslim tarihine çok az zaman kaldığı için şu anda Asya'da ABD'ye teslim edilmek üzere bakır satın alan neredeyse kimse yok” dedi ve Latin Amerika'dan yapılan sevkiyatların son teslim tarihine yetişebilecek tek sevkiyatlar olabileceğini ekledi.

LME'de nikel yüzde 0,5 düşüşle 14.965 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 düşüşle 2.044 dolar/tondan, kalay yüzde 0,2 düşüşle 33.370 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 2.709 dolar/tondan, alüminyum ise yüzde 0,5 düşüşle 2.574 dolar/tondan işlem gördü.