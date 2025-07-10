Demir fiyatları son ayların zirvesinde!

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, üçüncü gün üst üste yükselerek aylar sonra en yüksek seviyesine ulaştı. Çelik arzını kontrol altına almak için yeni bir reform dalgası ve en büyük tüketici olan Çin'in daha fazla teşvik tedbiri alacağına dair beklentiler yeniden ortaya çıkarak piyasa duyarlılığını güçlendirdi.

Dalian Emtia Borsası'nda eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.18'de %1,97 artışla 751 yuan/ton (104,64 dolar) ile 3 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'nda işlem gören ağustos ayı demir cevheri, %1,96 artışla 97,95 dolar/tona yükseldi ve 26 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Şanghay merkezli bir analist, bu artışın temel nedeninin çelik sektöründe arz tarafında reform beklentisi olduğunu ve bunun fiyatlara olumlu yansıdığını söyledi.

Devlet planlama başkanı dün, Çin ekonomisinin büyüklüğünün bu yıl 140 trilyon yuanı aşacağını söylerken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ABD ile uzun süredir devam eden ticaret savaşı ve devam eden deflasyonist baskılarla mücadele ediyor.

Analistlere göre, bu durum “bu ayın sonlarında yapılacak üst düzey toplantıda daha fazla teşvik önlemi alınıp alınmayacağı” konusundaki umutları bir ölçüde artırdı.

Ayrıca demir cevheri, arz tarafında reform beklentilerinin yol açtığı kömür piyasasındaki hızlı yükselişten faydalandığı belirtildi.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %2,67 ve %2,63 arttı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları güçlendi. İnşaat demiri %1,01, sıcak haddelenmiş rulo %1,28, filmaşin %0,73 ve paslanmaz çelik %0,59 değer kazandı.