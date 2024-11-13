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Bakır, güçlü dolar ve zayıf Çin talebi nedeniyle geriledi

Bakır fiyatları, dolarda yükseliş geri çekilmede etkili olurken, Çin’de de talep beklentileri düşüş için baskılayıcı oluyor.

Haber Merkezi
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Bakır, güçlü dolar ve zayıf Çin talebi nedeniyle geriledi
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Bakır fiyatları, güçlenen dolar ve Çin'deki sessiz talep beklentilerini takip ederek geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.08'de yüzde 0,1 düşüşle 9.130 dolar/tona geriledi. Kontrat dün 11 Eylül'den bu yana en düşük seviyesi olan 9.107 dolar/tona gerilemişti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 1,7 düşüşle 74.540 yuan/tona (10.318,81 dolar) geriledi.

ABD doları başlıca rakipleri karşısında 6 buçuk ayın zirvesine yakın seyretti.

Fiyatlarda toparlanma bekleniyor

Analistler, bakırın işlem aralığının alt ucunda olduğuna inandıklarını belirterek önümüzdeki hafta potansiyel ılımlı bir fiyat toparlanması beklediklerini ifade etti.

Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın politikalarının Çin üzerindeki etkisinden de endişe duyuyor.

Bir analist “Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün küresel ekonomi için ne anlama geleceğine dair belirsizlik de duyarlılığı zayıflattı” dedi.

Çin'in cansız ekonomisini yeniden canlandırmak için aldığı son teşvik önlemlerinin boyutu da yatırımcıların hayal kırıklığını artırdı.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 2.553,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 15.925 dolar/tondan, çinko yüzde 0,02 düşüşle 2.937,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 artışla 2.037 dolar/tondan ve kalay yüzde 1,4 düşüşle 29.800 dolar/tondan işlem gördü.

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