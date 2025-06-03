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"BRICS tahıl borsası, Batı’ya bağımlılığı azaltacak"

Rusya Başbakan Yardımcısı Patruşev, "BRICS tahıl borsası, Batı’ya bağımlılığı azaltacak" dedi.

Haber Merkezi
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"BRICS tahıl borsası, Batı’ya bağımlılığı azaltacak"
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Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşev, tahıl borsasına ilişkin hazırlanan teklifi BRICS üyelerine sunduklarını belirterek, borsanın kurulmasının, Batı'nın ticaret platformlarına bağımlılığı azaltmaya yardımcı olacağını belirtti.

Patruşev yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın kurmak istediği BRICS nezdindeki tahıl borsası projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının tahıl borsasının kurulmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Patruşev, Rusya'nın, borsanın kurulması ve işleyiş modeli hakkında tekliflerini (BRICS ülkelerine) sunduğunu bildirdi.

Patruşev, tahıl borsasıyla ilgili BRICS ülkeleriyle yoğun istişareler yürütüldüğünü belirterek, BRICS tahıl borsasının kurulmasının, Batı'nın ticaret platformlarına bağımlılığı azaltmaya yardımcı olacağını, ayrıca tahıl pazarının verimliliğini artırmak için gerekli altyapının oluşturulmasını da destekleyeceğini kaydetti.

Tahıl borsasının, BRICS bünyesinde bağımsız fiyat göstergelerinin oluşması için gerekli koşulları da oluşturacağına dikkati çeken Patruşev, “Bu, tarım ürünlerinin dünya pazarındaki maliyetinin daha objektif bir değerlendirmesine katkıda bulunacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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