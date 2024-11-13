Çin’de metal piyasaları karışık

Büyük bir metal ithalatçısına göre, bakır talebinin canlanması için Çin'in daha fazla ekonomik teşvik uygulaması gerekiyor.

Hükümet, emlak piyasasındaki uzun süreli yavaşlamanın büyümeyi yavaşlattığı dünyanın en büyük metal alıcısında güveni desteklemek için Eylül sonundan bu yana bir dizi önlem aldı. Teklif edilen büyük meblağlara rağmen bakır fiyatları, kısmen Pekin'den mali destek gelmeyeceğine dair endişeler nedeniyle son günlerde düştü.

Maliye Bakanlığı'nın en son vaatleri arasında ağır borçlu yerel yönetimleri kurtarmak için 1,4 trilyon dolar vardı, ancak piyasanın arzuladığı tüketici harcamalarının kilidini açmak için doğrudan adımlar atmaktan kaçındı.

Son teşvik fiziki talebi artırmayacak

Singapur'da kayıtlı Eagle Metal International Pte'nin Genel Müdür Yardımcısı Ni Hongyan, dün şirketin Şanghay şehir merkezindeki ofisinde verdiği bir röportajda, “Son teşvik yerel yönetim borçlarını yeniden finanse etmek için, bu yüzden fiziki talebi çok fazla artırmayacak” dedi.

Antaike şirketine göre Çin'de talep artışı yavaşlayacak ve tüketim on yılın sonunda zirve yapacak. Devlet destekli araştırmacı, yavaşlayan ekonominin yanı sıra temiz enerji endüstrilerinin ürünlerindeki bakır miktarını azaltma veya alternatif malzemeler bulma çabalarından da etkileneceğini düşünüyor.

Çin’de kapasite artışı tedariğe engel oluyor

Şirkete göre Eagle Metal, Çin'in rafine bakır ithalatının yaklaşık %10'unu gerçekleştiriyor. Geçen yıl ülkenin toplam ithalatı 3,7 milyon tondu. Müşterilerinin yarısından fazlası, imalatçılar tarafından kullanılmak üzere metale şekil veren fabrikatörlerdir.

Çin'in kendi eritme kapasitesini durmaksızın artırması, denizaşırı ülkelerden gelen tedariği engelliyor. Genel müdür yardımcısı Leah Li, bunun şirketin önümüzdeki yıl elektrikli araçlardan kaynaklanan bakır talebinin arttığı Vietnam ve Güney Kore de dahil olmak üzere başka yerlerde de fırsatlar arayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Alüminyumu bakırla değiştirmek kaynakları koruyacak

Çin'in Ana Metal Eritme Endüstrisi Grubu’nun Başkanı, bakırdan tasarruf etmek için alüminyum kullanımının teşvik edilmesinin Çin'in bakır kaynaklarının güvenliğinin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Çin Demir Dışı Metaller Endüstrisi Birliği (CNIA) Başkanı Ge Honglin, Asya Bakır Haftası konferansında yaptığı konuşmada, Çin'in bakır kaynaklarının %70'ine karşılık alüminyum kaynaklarının %60'ı için deniz aşırı ithalata bağımlı olduğunu ve daha fazla alüminyum kullanmanın yollarını bulmanın para tasarrufu sağlayacağını ve eritme endüstrisi için daha fazla güvenlik sağlayacağını belirtti.

“Ekonomik avantajlar sunuyor”

Ge, “Kaynaklar açısından bakır, alüminyuma kıyasla daha değerli ve kıt” derken, “Bakırın ton fiyatı 77.000 yuan (10.666 dolar) ve alüminyumun fiyatı 21.000 yuan, dolayısıyla bakır yerine alüminyum kullanmak zaten ekonomik avantajlar sunuyor” dedi.

Ge konuşmasında, elektronikte kullanılan kırmızı metalin dünyadaki en büyük tüketicisi olan Çin'de bakır arıtma kapasitesinin yeniden düzenlenmesi ve şirket birleşmelerine duyulan ihtiyacı vurguladı.