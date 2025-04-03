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Asıl 'turpun büyüğü' döviz talebi...

Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası yurt içi yerleşiklerin kıpırdanmaya başlayan döviz talebinin artmasını engellemek için tüm cephanesini devreye sokmaya hazır. Bu çabaların boşa gitmemesi için siyasetin desteği şart!

Haber Merkezi
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Asıl 'turpun büyüğü' döviz talebi...
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HAKAN GÜLDAĞ

Ramazan Bayramınızı tekrar kutluyorum. Bayramlaşmalarda sohbetler ekonomiye kaydı. KOBİ patronları, şirket yöneticileri, bayram öncesi piyasalarda yaşanan dalgalanmaların, asıl büyümeyi olumsuz etkilemesinden endişeli.

Anlaşılan, iktisat hocalarımız da benzer endişeleri taşıyor. Bayram öncesi, Kerem Alkin ve Emre Alkin'in babaları rahmetli Erdoğan Alkin hocamızın “Herkes İçin Ekonomi” kitabının yeniden yazımı ile ilgili düzenledikleri dost toplantısındaydım. Türkiye’nin en değerli iktisatçılarından bazıları da oradaydı. Bu dost buluşmasında da, dalgalanmaların büyümeye negatif etkisi öne çıktı. Hatta hocalarımız, neredeyse ittifakla, piyasalarda yaşanan çalkantının, “enflasyondan çok büyüme tarafını etkileyeceği” görüşünü savundu.

İktisatçılarımız, olup bitenlerden, en çok şirketlerin yatırımlarının etkileneceğini düşünüyor. Zaten yavaşlayan yatırım harcamalarının daha da azalacağını öngörüyorlar.

Sohbetin diğer konusu, “döviz talebi”ydi. Gördük ki sıcak para, siyasette gerilim, ekonomide belirsizlikler biraz arttığında dolarlarını alıp, ‘haydi bana eyvallah’ deyiveriyor. Bu noktada, yurt içi yerleşiklerin döviz talebinin nasıl bir seyir izleyeceği iyice kritik bir hale geldi. Bu da, bir süredir, belirsizlikler listesinin en tepesine yerleşen siyasetteki belirsizliklerin nasıl gelişeceğine bağlı.

Bir hocamız, “Bu sıra ‘turpun büyüğü heybede’ söylemleri arttı” dedi ve noktayı koydu; “Aman siyasetçiler gerginlikleri yatıştırmaya baksınlar da, döviz talebi hortlayıp, turpun asıl büyüğünü hep beraber görmeyelim!”

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