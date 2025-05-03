Kredilerde en çok ihtiyaç ve kartlar takipte!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık bültenindeki verilere göre, 2020 yılı başından 2025’in ilk çeyrek sonuna değişim dikkat çekici oldu.

Kredilerde oranlar değişirken, takibe düşen bireysel kredilerde de ihtiyaç ve kredi kartları öne çıktı.

Kredilerin ağırlık oranları değişti

2020 yılı başında bireysel krediler içinde ağırlık ihtiyaç kredilerinde olurken, 2025 Mart itibarıyla ağırlık kredi kartlarına geçti. Ancak ihtiyaç kredilerinin ağırlığı da azalmadı. 50 yılda en çok gerileme konut kredilerinde görüldü.

2020 yılı başında tüm bireysel krediler içinde yüzde 34’e yakın olan konut kredilerinin oranı, 2025 Mart sonunda yüzde 13,16’ya gerilerken, taşıt kredilerinin oranı ise yüzde 1,16’dan yüzde 1,59’a geldi.

İhtiyaç kredileri ise 2020 yılı başında yüzde 45,19 seviyesinde olurken yüzde 37’ye geriledi.

En büyük artış kredi kartlarında oldu. Kredi kartlarının bireysel krediler içindeki oranı yüzde 20‘den yüzde 48’e çıktı.

Takipteki kredilerde de kredi kartları yükseldi

Takipteki kredilerde içinde bireysel kredi kartları 5 yılda yüzde 1056, ihtiyaç kredileri yüzde 498 artış gösterirken, taşıt kredileri yüzde 20 artış gösterdi. Konut kredilerinde takiptekilerin hacmi ise yüzde 36 azaldı.

Takipteki kredilerin, kredilere oranında konut kredileri 2020’de yüzde 0,61 olurken, 2025 Mart’ta yüzde 0,15’e, taşıt kredilerinin yüzde 2,91’den yüzde 0,37’ye geriledi.

İhtiyaç kredilerinde takipteki kredilerin oranı yüzde 4,46’dan 4,64’e, bireysel kredi kartlarında ise takiptekilerin oranı yüzde 5,40’tan yüzde 3,68’e geldi.