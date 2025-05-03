Enflasyon yabancıya uğramadı: Yabancı turist Türkiye’de ne kadar harcıyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2016 yılından bu yana; yabancı kredi ve banka kartlarının yurt içi kullanımında değişimler dikkat çekti.

2016 yılından bu yana 2025 yılının ilk çeyreğini içeren; yabancı kartlarla yurt içinde yapılan harcamalar, 2020 yılında pandemi nedeniyle düşerken, alışveriş tutarları ve işlem adetleri yıllar içinde artış gösterdi.

Mevsimsel olarak yükselişler dikkat çekerken, 2016 yılının ilk 3 ayında yapılan alışveriş tutarı 3 milyar 139 milyon 650 bin TL, 2025 yılında aynı dönemde 206 milyar 916 milyon 800 bin TL oldu.

İşlem adetlerinde de yükseliş görüldü. 2016 yılı ilk üç ayında 7 milyon 485 bin 937 adet işlem yapılırken, 2025 yılında bu işlem adedi 48 milyon 82 bin 820 oldu.

Nakit çekimde ise alışverişe oranla farklı tablo dikkat çekti. İşlem adetleri pandemi öncesine göre düşük kalırken, son 3 yılda gerileme sürdü. Buna karşın işlem tutarları TL bazında arttı.

Yabancıların harcamalarında kur etkisi!

TL bazlı artan yabancı kart hacimlerinde, aynı artış döviz bazında oluşmadı. İşlem başına alışveriş tutarları ve nakit çekimlere bakıldığında, dolar ve Euro’daki yükseliş yabancıların Türkiye’de daha fazla harcama yapmadığını gösterdi.

Yabancı kartlarla yurt içinde yapılan işlem başına ortalama alışveriş tutarı TL olarak, 2016 yılı ocak ayından 2025 Mart ayına yüzde 990, nakit çekim tutarı ise yüzde 865 oranında yükseldi.

2016’da yabancı bir kredi ya da banka kartıyla yapılan alışverişte işlem başına 422 TL harcanırken, 2025 mart ayında 4.598 TL harcandı. Nakit çekimde de ortalama 2016'da 576 TL çekilirken, 2025'te 5.556 TL çekim yapıldı.

Aylık bazda ortalama, dolar ve Euro kurları üzerinden hesaplandığında 2016 yılı ocak ayında alışveriş başına 140 dolar ya da 129 Euro harcama yapılan bir yabancı karttan; 2025 yılı mart ayında 124 dolar ya da 115 Euro harcama yapıldı. Yabancılar kendi paralarıyla yurt içinde daha az harcama yaptı.

Nakit çekimde de aynı şekilde, banka ya da kredi kartıyla yabancı bir karttan yurt içinde yapılan işlemlerde ortalama 2016’da 192 dolar ya da 176 Euro çekim yapılırken, 2025 Mart’ta 150 dolar ya da 139 Euro çekim yapıldı.

Alışveriş ve nakit çekimlerde yukarıdaki grafiklerde dikkat çeken detaylar, 2018’de kur atakları nedeniyle dolar ya da Euro bazında daha fazla alışveriş yapılarak, daha az nakit kullanıldığı olurken, pandemide ise alışverişlerin azalıp, nakit çekiminin çok düşmemesi oldu.