Askeri kamuflaj, Ukrayna’ya hazır giyim ihracatında rekor getirdi

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren dördüncü sektörü olarak öne çıkan hazır giyim ve konfeksiyon, artış hızı yavaşlasa da 2022 Ocak-Kasım döneminde ihracatını 2021’in aynı dönemine göre yüzde 5,8 artırarak 19,5 milyar dolara yükseltti. Aylık olarak incelendiğinde ise söz konusu rakam kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 düşüşle 1 milyar 635 milyon dolara geriledi. 11 aylık dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 3,3 milyar dolar ile Almanya olurken, onu sırasıyla 2,5 milyar dolar ile İspanya, 1,9 milyar dolar ile İngiltere ve 1,6 milyar dolar ile de Hollanda izledi. Geride kalan dönemde en dikkat çekici artış ise Ukrayna’ya yapılan ihracatta yaşandı.

Kasımda ihracat 5 kat arttı

Rusya’nın ülkeyi işgali sonrası şubat ayından bu yana savaş halinde olan ülkeye yapılan genel ihracat 11 ayda yüzde 15 düşüş ile 1,9 milyar dolara gerilerken, aynı dönemde hazır giyim ihracatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ocak-Kasım döneminde Ukrayna’ya yapılan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı yüzde 116 artarak 345 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam 2021’in tamamında 173 milyon dolar, 2020’de ise 157 milyon dolar ve 2019’da da yine 157 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı özelinde bakıldığında ise sektör ihracatında artış oranı yüzde 620’yi buldu ve 11 milyon dolardan 81 milyon dolara yükseldi. Söz konusu artışta ülkeye yapılan askeri kamuflaj satışını etkili olduğu belirtiliyor.

Son dönemde ülkeye askeri kamuflaj ihracatı için şirketler çok sıkı bir çalışma yürütüyor. Bu şirketler arasında Binler Tekstil’den Raff Tekstil’e kadar birçok şirket bulunuyor. Binler Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bingöl, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Ukrayna’ya askeri kamuflaj ihracatında bir süre önce başlayan çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve bölgedeki birçok firmaya da fason üretim anlamında iş verdiklerini belirterek, “Bu alanda yeterli altyapıya sahip bir firma olarak yıllardır birçok ülkenin askeri üniformalarını üretiyoruz. Ukrayna ordusu da, bu yeterliliğimizi görerek tercihini bizden yana kullandı. Bu anlamda müteşekkiriz. Yaklaşık 650 çalışanımızda yoğun bir mesai harcayarak üretimimizi sürdürüyoruz. 400 bin parça üretilecek. Yüklenici firma olarak bölgedeki birçok firmaya da fason iş verdik. Teslimatları önemli ölçüde yaptık. Kalan işlerimizi de en kısa sürede teslim etmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

2022 yılının Ocak-Kasım döneminde, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla ihracatı yüzde 15 ve üzerinde artan ve ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında Fransa geldi. 11 aylık dönemde bu ülkeye yapılan hazır giyim ihracatı yüzde 16,2 oranında artışla 1,1 milyar dolara yükseldi. Onu yüzde 23,1’lik artış ve 738,3 milyon dolarlık ihracat değeri ile İtalya izledi. İspanya’ya yapılan ihracat ise ülkedeki fast fashion devleri Inditex Grubu ve Mango’nun alımlarını azaltmasının etkisi ile yüzde 2,4 geriledi ve 2 milyar 462 milyon dolara düştü.

Parite kaybı 1.3 milyar dolara ulaştı

Ocak-Kasım döneminde 19,5 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının 11,8 milyar dolarlık bölümü AB ülkelerine yapıldı. Bu dönemde AB’ye yapılan 11,8 milyar dolarlık ihracat, yüzde 11,29’luk pariteden kaynaklanan düşüşten arındırıldığında, 13,1 milyar dolarlık gerçek değere ulaşıyor. Bu durumda 2022 yılı Ocak- Kasım döneminde yapılan 19,5 milyar dolarlık ihracat ortalama yüzde 11,29’luk pariteden arındırıldığında toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 20,8 milyar dolarlık değere ulaşmış oluyor. Bu da 11 aylık dönemde parite kaynaklı kaybın 1,3 milyar dolara ulaştığı anlamına geliyor.