ASO Başkanı Seyit Ardıç’tan Gri Liste değerlendirmesi: İtibar kaybı ortadan kalktı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye’nin hak etmediği durumdan kurtulmasıyla Gri Liste’de yer almanın getirdiği itibar kaybının da ortadan kalktığına dikkat çeken Ardıç, “Türkiye’nin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısının olumlu yönde değişmesine katkı sağlayacak bu gelişmeyle, yabancı yatırımların ve fonların, yani uluslararası sermayenin Türkiye’ye akışında hızlanma ortaya çıkmasını bekliyoruz” dedi.

"Tüm bu olgular ekonomik büyümeyi destekleyecek"

Bunun dış ticaret yapan işletmelerin üzerindeki ek yüklerin ve denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına da yol açacağını söyleyen Ardıç,

“Ayrıca, start-up’larımızın uluslararası alana açılması noktasında da olumlu etki yapacaktır. Tüm bu olgular ülkemizin ekonomik büyümesini destekleyecek ve finansal istikrar için de katkılar sağlayacaktır. Türkiye’nin Gri Liste’den çıkması için yoğun çalışmaları ve gayretlerinden dolayı başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek olmak üzere tüm Bakanlık bürokratlarına ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.