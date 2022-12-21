ASO’da devir teslim ve görev dağılımı tamamlandı

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) Nurettin Özdebir başkanlık görevini yeni seçilen başkan Seyit Ardıç’a devretti. Devir teslim törenine ASO Başkanı Seyit Ardıç, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

15 yıldır ASO Başkanlığını yürüten Nurettin Özdebir, yönetime genç ve enerji dolu bir ekibin geldiğini belirterek, Ankara’ya hayırlı olması dileklerini iletti. Seyit Ardıç da 15 yıllık süreçte verdiği hizmetlerden dolayı Özdebir’e teşekkür etti. Ardıç, Türkiye’nin geleceğinin katma değerli ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri üretiminden, insan kaynaklarının daha nitelikli hale getirilmesinden geçtiğini kaydederken, sanayinin de dönüştürülmek zorunda olduğunu aktardı.

Ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı da yapıldı. ASO Başkan Yardımcılıklarına Mete Çağlayan ve Özgür Bayraktar, Sayman Üyeliğe ise Ercan Ata seçildi. ASO Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise şöyle: İhsan Çetinceviz, İbrahim Aykut Özüner, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Burcu Gençoğlu, Levent Akçakoca ve Ertuğrul Onat.