  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ATM'lerde yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılamayacak
Takip Et

ATM'lerde yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılamayacak

Gelecek haftadan itibaren, ATM'lerde basit şifrelerin kullanımı sona erecek. Bu yeni düzenlemeyle kişiler daha güvenli şifreler seçmeye yönlendirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ATM'lerde yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılamayacak
Takip Et

Artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı önlem almak amacıyla hayata geçirilen düzenleme, müşterilerin daha güvenli şifreler kullanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) basit şifre kombinasyonlarının kötü niyetli kişilerce kolayca tahmin edilebildiğine dikkat çekerek, bu tür şifrelerin kullanımını sonlandırmayı hedefliyor. 

Hangi şifreler kullanılamayacak? 

Gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, banka ve kredi kartlarında '1923', '1453', '1903', '5353' gibi yaygın olarak kullanılan şifreler kullanılamayacak. 

Yeni düzenlemeye göre, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonları artık geçerli olmayacak. Müşteriler, ATM'de işlem yaparken bu tür şifreleri kullanıyorlarsa, sistem otomatik olarak şifre değiştirme uyarısı verecek ve güvenli bir şifre oluşturulması sağlanacak. 

Türkiye genelinde uygulanacak olan bu yeni düzenleme, gelecek hafta itibarıyla tüm bankaların ATM sistemlerinde devreye alınacak. Müşteriler, daha güvenli şifreler seçmeye yönlendirilecek.

Ekonomi
Ev almak hayal oldu: Vatandaşın geliri ev fiyatları karşısında nasıl eridi?
Vatandaşın geliri ev fiyatları karşısında nasıl eridi?
Yüksek rekolte Antep fıstığı fiyatlarını düşürdü! Vatandaşlar kilo kilo alıyor
Yüksek rekolte Antep fıstığı fiyatlarını düşürdü! Vatandaşlar kilo kilo alıyor
Hükümet kira artışları için çalışma başlattı! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye sosyal konut projeleri geliyor
Mehmet Şimşek açıkladı: Dar gelirli için sosyal konut projesi hazırlanıyor
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 50 oldu
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 50 oldu
Marmarabirlik'te kampanya döneminde 100 bin ton rekolte bekleniyor
Marmarabirlik'te kampanya döneminde 100 bin ton rekolte bekleniyor
Domateste üretim düştü, fiyatlar tavan yaptı!
Domateste üretim düştü, fiyatlar tavan yaptı!