ATM'lerde yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılamayacak

Artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı önlem almak amacıyla hayata geçirilen düzenleme, müşterilerin daha güvenli şifreler kullanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) basit şifre kombinasyonlarının kötü niyetli kişilerce kolayca tahmin edilebildiğine dikkat çekerek, bu tür şifrelerin kullanımını sonlandırmayı hedefliyor.

Hangi şifreler kullanılamayacak?

Gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, banka ve kredi kartlarında '1923', '1453', '1903', '5353' gibi yaygın olarak kullanılan şifreler kullanılamayacak.

Yeni düzenlemeye göre, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonları artık geçerli olmayacak. Müşteriler, ATM'de işlem yaparken bu tür şifreleri kullanıyorlarsa, sistem otomatik olarak şifre değiştirme uyarısı verecek ve güvenli bir şifre oluşturulması sağlanacak.

Türkiye genelinde uygulanacak olan bu yeni düzenleme, gelecek hafta itibarıyla tüm bankaların ATM sistemlerinde devreye alınacak. Müşteriler, daha güvenli şifreler seçmeye yönlendirilecek.