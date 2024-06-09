ATM'lerde yeni dönem başladı! Para çekme işlemi değişiyor

Yedi kamu bankası (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT) ATM'lerini 'Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)' adlı ortak bir platform altında birleştirme kararı aldı.

Haziran ayı itibarıyla devreye giren TAM platformu, 81 ilde 5.600 yeni ATM'yi devreye soktu. ATM sayısının önümüzdeki günlerde 19 bine ulaşması hedefleniyor.

Müşterilere tek bir noktadan kapsamlı bankacılık işlemi

Yedi kamu bankasından herhangi birini kullanan müşteri, TAM ATM'sinden işlem yapabilecek. Yeni geliştirilen platform, üye bankaların müşterilerine tek bir noktadan kapsamlı bankacılık işlemleri sunmayı hedefliyor.

TAM ATM’lerinde para çekme, para yatırma, bakiye sorgulamanın yanı sıra diğer bankacılık işlemleri de yapılabilecek. Üyeler, bu projeyle masrafsız ve komisyonsuz işlem yapabilecek.