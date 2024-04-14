ATO’dan KOBİ’leri mobilya ihracatçısı haline getirecek proje

ANKARA / EKONOMİ

Ankara Ticaret Odası’nın INT4FURN adlı projesi Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Erasmus+Programı Mesleki Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları kapsamında, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.

“Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi” Projesi ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren, daha önce ihracat yapmamış mikro-KOBİ, KOBİ ve girişimci ATO üyelerinin ihracatçı hale getirilmesi öngörülüyor.

ATO Başkanı Gürsel Baran, mobilyanın işyeri sayısı ve sağladığı istihdam itibarıyla önemli bir sektör olduğunu belirtirken, “Üretim hacmini artıran mobilya sektörü ihracatta da gelişme kaydediyor. Bu gelişimin, büyük ve marka işletmelerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ankara’da mobilyanın kalbinin attığı Siteler’de bulunan en küçük işletmelerin bile dünya pazarına açılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Firmalar sahaya çıkmadan ihracata hazır hale gelecek

ATO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, mobilya sektörünün 10 milyar Avroluk üretim hacmi hedefi doğrultusunda geliştirilen ve 2024 yılı sonuna kadar devam edecek olan Proje, ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi) ile uyumlu hazırlanacak. Çevrimiçi eğitim programıyla mobilya sektöründeki KOBİ’lerin ihracat yapmadan önceki temel bilgileri öğrenmelerinin sağlanacağı projede, firmalar sahaya çıkmadan önce ihracat yapmaya hazır hale getirilecek.

Proje ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve ATO’ya kayıtlı 3 bini aşkın işletmenin ihracat potansiyeli canlandırılacak.

İlk etapta 25 KOBİ’nin pilot uygulama olarak eğitim alacağı projede, mobilya sektörünün bilgi, beceri ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek küresel pazarlara girmeye hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Mobilya sektöründe yerli kaynak kullanımının yüksekliğine dikkat çeken ATO Başkanı Gürsel Baran, işletmelerin büyük bölümünün küçük ve orta ölçekli olduğunu bildirdi.

Ankara Siteler’in üretim ve ihracat konusundaki potansiyeline de dikkati çeken Baran, sektördeki gelişimin büyük marka ve işletmelerle sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yaptı.