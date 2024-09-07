Avdagiç’ten kredi notu değerlendirmesi: Hedefe üç basamak kaldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye notuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, açıklamasında Fitch Ratings’in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirdiğini anımsattı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine olan güvenlerini son 6 ayda Türkiye’nin kredi notunda art arda gelen iyileştirmeler yaparak ortaya koyduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Fitch, Türkiye'nin kredi notunu marttan sonra ikinci kez artırdı. Moody's temmuzda 2 kademe birden not artışı yapmıştı. S&P de mayısta not artışı yapmıştı. Türkiye, Fitch'in yatırım yapılabilir seviye notuna ulaşmak için Ocak 2017'den bu yana ilk kez yeniden tırmanışa geçti. Hedefe üç basamak kaldı.” şeklinde konuştu.

İş dünyası olarak en az 2 kurumdan yatırım yapılabilir notu alana kadar, dengelenme sürecine katkı vermeyi sürdüreceklerini belirten Avdagiç, “Gerçekçi ekonomi politikaları ve reel sektörü ihmal etmeyen yaklaşımlarla bu hedefe de ulaşacağız. Kredi not artışlarımızın daimi kaldıracı, şirketlerimizin yatırımlarını güçlendirecek finansman destekleri ve tedbirler olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.