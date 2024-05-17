AVM’lerde ‘hesaplı’ dönem

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel, 9 günlük bayram tatil boyunca AVM ziyaretçi sayısı ile cirolarda gerçekleşen hareketliliğin aynı oranda yaşanmadığına dikkat çekerek, tüketicilerin fiyat odaklı hareket ettiğini ve daha hesaplı seçeneklere yöneldiğini söyledi.

Nisan ayında yüzde 70 sınırına dayanan enflasyon, tüketici tercihlerinde de kendini gösteriyor. Perakende sektörünün en hareketli olduğu Ramazan bayramı döneminde bu durumun etkilerinin net bir şekilde görüldüğünü söyleyen ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel, 9 günlük tatil boyunca ziyaretçi ile cirolarda gerçekleşen hareketliliğin aynı oranda yaşanmadığına dikkat çekerek, tüketicilerin fiyat odaklı hareket ettiğini ve daha hesaplı seçeneklere yöneldiğini söyledi. Sektörün 2024 yılı performansı ile ilgili EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulunan Canlıel, “Ramazan ayının başlaması ile birlikte doğal bir düşüş bekleniyordu ve bu da gerçekleşti. Bayram süresince ise yeme-içme ve eğlence odaklı harcamalarda artış yaşandı. Dokuz günlük bayram tatilinde, ziyaretçi girişlerinde yüzde 50’lik 60’lık artışlar olmasına rağmen cirolardaki artış oranı yüzde 30’lar seviyesinde kaldı. Yani cirolarda ziyaretçi sayıları ile doğru orantılı bir artış gerçekleşmedi. Bunun sebebi ise ziyaretçilerin yeme- içme ve eğlencede fiyat odaklı davranıp fast-food gibi daha uygun seçeneklere yönelmeleri. Bayram sonrasında ise ziyaretçi sayıları normal düzeyde seyretmeye devam etti” dedi.

“Rus turist sayısında düşüş”

Almanya merkezli olarak faaliyet gösteren ECE, Türkiye’de 9’u faaliyet halinde, 3’ü inşaat aşamasında 12 alışveriş merkezini yönetiyor. ECE Türkiye söz konusu AVM’lerde yaklaşık 600 bin metrekare kiralanabilir alanda 2 bin 500 kira kontratına sahip ve bu hali ile grup Türkiye’de en büyük yabancı AVM gruplardan biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Semet Yolaç Canlıel, ekonomi yönetiminin sıkılaştırma politikalarının perakende ve AVM sektörlerinde bir daralmaya sebebiyet verebileceğini belirterek, “Negatif etki, turizmin canlanmaya başlamasıyla bir nebze bertaraf edebilir. Sıkılaştırma politikasının sonuç vermesi halinde, 2024 yılının son çeyreği ve 2025 yılı başında enflasyonun başını aşağı doğru eğmesiyle tekrar pozitif bir döngüye gireceğimizi ümit ediyorum. Elbette bu noktada siyasi konjonktürdeki gelişmeleri de dikkatle takip etmek ve Orta Doğu’daki gelişmeleri, döviz kurundaki oynamaları, tedarik zincirindeki olası kırılmaların göz ardı etmemek gerekiyor” dedi. Harcama potansiyeli yüksek olan Rus turist sayılarında ise önemli bir düşüş gerçekleştiği bilgisini paylaşan Yolaç Canlıel, şöyle devam etti: “Mayıs ayıyla birlikte yaz döneminde ülkemize giriş yapan turist sayısının artmaya devam edeceğini ön görüyoruz.”

Markalar taksit sayısını düşürüyor

Nisan ayında yıllık enflasyon, yüzde 69,80 düzeyinde gerçekleşti. TCMB ve piyasa beklentilerine göre enflasyondaki artış trendinin bir süre daha devam edeceği ve mayıs ayında tepe noktaya ulaşacağı ön görüsünü paylaşan Semet Yolaç Canlıel, “Buna bağlı olarak iç pazardaki daralmanın etkilerini hali hazırda görüyoruz. Uygulanan politikaların etkileri tüketicilerin satın alma davranışlarını bir süre daha etkileyecektir. Döviz kurunda da enflasyonla doğru orantılı olarak artış yaşanacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan kredi kartlarında planlanan düzenlemelerin satışları negatif etkileyeceğini ön görüyoruz. Halihazırda da zaten markalar taksit sayılarını azaltmaya başladılar. Kredi kartlarında taksitlendirme sınırlandırılacaksa bile, bunun ilgili sektörlerin görüşleri de alınarak ve kademeli olarak yapılması, negatif etkiyi mümkün olan en alt seviyeye indirmek açısından önemlidir. Zira perakende satış cirolarındaki ani ve sert düşüşler istihdama da etki edebilir” ifadelerini kullandı.