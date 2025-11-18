Bacacı, Zade'ye 6 ayda 1 milyar TL yatırım yaptı

MURAT KÜÇÜK / KONYA

Türkiye’nin köklü şirketlerinden 137 yıllık Helvacızade Grubu’nu geçtiğimiz mayıs ayında satın alan Bacacı Yatırım Holding, bu hamle ile bünyesine kattığı Zade Yağları ve Zade Vital markalarına 1 milyar TL’lik yatırım yaptı. Geride kalan 6 ayda Zade Vital tesislerinde yüzde 45, Zade Yağları tesislerinde ise yüzde 240 oranında üretim artışı sağlayan şirket, aynı dönemde istihdamı da yüzde 20 artırdı.

Faaliyetlerini Konya’da sürdüren her iki marka hakkında güncel bilgiler veren Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, “Bu satın alma ile sadece tesislerdeki istihdamı artırmakla kalmadık, yerel tedarikçi ağını da güçlendirip bölgesel ekonomiye katkı sağladık. Dolayısıyla Zade Yağları ve Zade Vital markalarının temas ettiği 10 bin kişilik ekosistem zincirini korumuş olmaktan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

Helvacızade Grubu’nu satın alarak Bacacı Yatırım Holding’in üretim kaslarını güçlendirdiklerini aktaran Cem Cansu, “Hem Zade Yağları hem de Zade Vital için güçlü yatırımlar yapıyoruz. Makineler alıyor, verimliliği artırıyor ve istihdam yaratıyoruz. Bugün 30 ülkeye ihracat yapan Zade Yağları’nın kapasitesi 110 bin ton civarında. Geçen yaklaşık 20 bin ton üretim gerçekleşti, yıl sonu hedefimiz 30 geçmek. Zade Yağları’nın gelecek sene 100 bin ton satış yapmasını hedefliyoruz. Zade Vital tarafında ise 2026 yılında üretimi yüzde 100 oranında artırarak ilk 10 oyuncu arasına girmeyi hedefliyoruz. Farklı kategorilerde yeni ürünler geliştiriyoruz. Yakında bu ürünleri müşterimiz ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Dijital dönüşüm altyapısını güçlendirdik

Bacacı Yatırım Holding’in geçen 6 ay içerisinde Zade Yağları ve Zade Vital’e toplam 1 milyar TL yatırım yaptığını hatırlatan Cansu, “Türkiye’nin 2 güçlü üretim markasına yatırım yapmak bizim için stratejik bir karardı” dedi.

Cansu, markaların mevcut potansiyellerini doğru yöneterek, üretimden ihracata kadar her aşamada gerçekleştirdikleri yatırımlar ile daha güçlü bir yapı kurmayı hedeflediklerinin de altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Yatırımlarımızın ana eksenini üretim verimliliğini artırmak, teknoloji ve dijital dönüşüm altyapısını güçlendirmek, Ar-Ge ve inovasyonu desteklemek oluşturdu. Bunlara ek olarak, her iki markanın küresel rekabette daha güçlü bir yer edinmesi için ihracat, lojistik ve markalaşma yatırımlarına da önem veriyoruz.”

2025’te yüzde 73 büyüyecek

Hali hazırda Bacacı Yatırım Holding’in kargo-lojistik, teknoloji, operasyonel leasing, outdoor medya, telekomünikasyon, perakende, gıda ve besin takviyeleri sektörlerinde faaliyet gösterdiği bilgisini paylaşan Cem Cansu, “Yatırımlarla büyüme stratejisi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. 2025 yılını stratejik hazırlık ve yapılandırma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdik. 2 yıl içinde, küresel ölçekte markalaşmış, üretim ve ihracat gücü artmış bir Bacacı Yatırım Holding olacak. Bu hedef doğrultusunda gıda, sağlık, kimya ve dayanıklı tüketim sektörleri ile ilgileniyoruz. Sadece finansal yatırımcı değiliz, satın aldığımız firmaları sektörlerinde büyütmek de istiyoruz” ifadelerini kullandı.

2025 yılının ilk yarısını başarılı bir şekilde kapattıklarını ve yüzde 48 büyüme kaydettiklerini söyleyen Cansu, “2025 senesini Bacacı Yatırım Holding olarak yüzde 73 büyüme ve 1 milyar dolar ciro ile kapatmayı planlıyoruz. 2026 yılı hedefimiz ise grubun cirosunu 2 milyar dolara ulaştırmak” dedi. İç ve dış pazarda yeni yatırımlar için takipte olduklarını ifade eden Cansu, yurt dışında özellikle de Batı Avrupa’da yatırımlar planladıklarını duyurdu