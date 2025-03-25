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Badem çağlasının fiyatı gerilemesine rağmen cep yakıyor! Kilosu 600 TL'den satılıyor

Bursa’da mart ayının ilk haftasında pazar tezgahlarında bin liradan satılan baharın müjdecisi badem çağlasının kilosu, Ramazan ayının son haftasına girerken kalitesine göre 400 ila 600 liraya geriledi.

Haber Merkezi
İHA
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Badem çağlasının fiyatı gerilemesine rağmen cep yakıyor! Kilosu 600 TL'den satılıyor
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Baharın müjdesici, bağışlık sisteminin destekleyicisi, kolesterol düşmanı badem çağlası, mart ayının ilk haftasından itibaren Mersin ve Muğla gibi sıcak iklime sahip kıyı kesimlerinde üreticileri tarafından hasat edilmeye başlandı.

Bir kısmı ihracata giden çağla, iç piyasada sunuldu ancak kilosu bin liraya varan fiyatlardan olunca gramla satıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki pazar yerlerinde mart ayının ilk haftasında bin liradan satılan çağlanın kilosu, Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken ucuzladı.

Badem çağlası 400 ila 600 TL'den satışa sunuluyor

Pazar tezgahlarında son aylarda fiyatı yüzde 60’a varan oranlarda gerileyen çağla, kalitesine göre kilosu 400 ila 600 liradan alıcı buluyor.

Badem çağlasını pazarcı esnafına göre henüz kiloyla satın alan yok. Esnaf da bu yüzden 250’şer gramlık paketlerini 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlardan satıyor.

Bahar meyvelerinden çilek de pazarın diğer pahalı ürünü olarak dikkati çekiyor. Çilek, kilosu 150 ila 200 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Pazarcı esnafı, tarımsal üretim arttıkça çiftçiden tezgaha ürün fazla geldikçe fiyatların gerileyeceğini belirterek, bu iki meyveyi sevenlerin birkaç hafta daha sabretmesini istedi. Bağışıklığı güçlendiren, kötü kolesterolü (LDL) düşüren badem çağlası, kalorisi çok düşük olduğu için ara öğün olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı oluyor, C vitamini eksikliklerini gideriyor.

Tekli yağ asitleri içermesi bakımından kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunan çağla, içindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeliyor.

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