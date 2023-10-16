BAE’ye badem ve cevizde ithalat jesti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre badem ithalatının gümrük vergisi oranı yüzde 2’den yüzde 15’e; ek mali yükümlülük tutarı ürünün kabuklu olanları için ton başına 452 dolardan 580 dolara, kabuksuz olanları için 818 dolardan 942 dolara çıkarıldı.

Ceviz ithalatının gümrük vergisi oranı ise yüzde 4’ten yüzde 15’e, ek mali yükümlülük tutarı da kabuklu ceviz için ton başına 307 dolardan 416 dolara, kabuksuz ceviz için de 573 dolardan 1,099 dolara çıkarıldı.

BAE’den ithal edilenlere düşük vergi

Ancak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) içim özel bir düzenleme yapıldı. BAE’den yapılacak ithalata badem için yüzde 1, ceviz için yüzde 2 gümrük vergisi ve buna yönelik ek mali yükümlülük tutarları uygulanacak. Aynı gazetede yer alan ithalatta gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, dokumaya elverişli mensucat ve bunlardan mamul eşyalar başlığı altında listelenen çok sayıda ürünün ek gümrük vergilerinde düzenleme yapıldı. Düzenleme 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kahvede de vergi muafiyeti uygulanmıştı

Türkiye ile BAE arasında imzalan ticaret anlaşması kapsamında BAE’den yapılacak ithalatta birçok ürüne vergi muafiyeti sağlanmıştı. Vergi muafiyeti kapsamında kahve de yer alıyor ancak Türkiye'deki kahve üreticileri BAE’ye sağlanan vergi muafiyetinin yerli üreticiyi iflasa sürükleyeceğini belirtmişti.

Ağustos ayının sonunda ise, Türkiye ile BAE arasında imzalanan ve Erdoğan tarafından 27 Nisan 2023'de imzalanan ekonomiyle ilgili anlaşma meyvesini vermişti. BAE’den ithal edilen birçok üründe gümrük vergisi sıfırlanmıştı.