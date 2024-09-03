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Bakan Bayraktar, Energy China ile yatırım imkanlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Energy China firmasıyla yenilenebilir enerji konusunda yatırım imkanlarını görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar, Energy China ile yatırım imkanlarını görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Energy China Başkanı Lin Xiaodan ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul ettiğini bildirdi.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin "Mayıs ayındaki Çin seyahatimizde ele aldığımız ülkemizde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji konusundaki büyük ölçekli yatırım imkanlarının detaylarını ele aldık." ifadesini kullandı.

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