  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatıyor
Takip Et

Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan “yaşlı ve engelli aylıkları” açıklaması geldi. Bakan Göktaş, kasım ayına ilişkin toplam 5,6 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatıyor
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. 

"Sosyal yardım programlarını geliştiriyoruz"

Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

"5,6 milyar liralık yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara geçiyor"

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarıyoruz” ifadesini kullandı.

Ekonomi
BMD Başkanı Sinan Öncel: Kira sorunu artık memleket meselesi
"Kira sorunu artık memleket meselesi..."
İkinci el alışverişte dolandırıcılık artıyor: Satıcılara “ürün tespit belgesi” önerisi
İkinci el alışverişte dolandırıcılık artıyor: Satıcılara “ürün tespit belgesi” önerisi
Mücevher sektörünün ihracatı 6 milyar doları aştı
Mücevher sektörünün ihracatı 6 milyar doları aştı
S&P Direktörü Gill: Türkiye'de reel ücretler gerileyecek
Türkiye'de reel ücretler gerileyecek
Bakan Şimşek, Çin'e gidiyor: Resmi temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek, Çin'e gidiyor: Resmi temaslarda bulunacak
Dev bankalar TCMB'nin enflasyon hedefinde yükseliş bekliyor
Dev bankalar TCMB'nin enflasyon hedefinde yükseliş bekliyor