Bakan Işıkhan: İstihdam ve işgücüne katılım oranında artış devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerine yönelik değerlendirmesinde, “En büyük önceliklerimizden olan istihdam ve işgücüne katılım oranında artış devam ediyor” dedi.

Işıkhan, açıklanan işgücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla Ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,9 oldu. Böylelikle istihdam oranında tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla %8,8 oldu. İşsizlik son 18 aydır tekli hanelerde seyrediyor.

İşgücümüz Ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artış ile %54,7 olarak gerçekleşti.

İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerimizin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %16,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Yüzyılı’nı yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz."