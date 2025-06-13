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TCMB, Çin ile swap anlaşmasını yeniledi

TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması yenilendi.

Haber Merkezi
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TCMB, Çin ile swap anlaşmasını yeniledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası-Çin yuanı ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Anlaşma, Başkan Fatih Karahan ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng tarafından imzalandı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacaktır.

Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir.

Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir."

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