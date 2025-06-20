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Kapanan şirket sayısı ilk 5 ayda yüzde 12 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istatistiklerine göre, açılan şirket sayısındaki azalırken, kapanan şirket sayısı artıyor. İlk 5 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 2.6 azaldı.

Haber Merkezi
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Kapanan şirket sayısı ilk 5 ayda yüzde 12 arttı
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ANKARA (EKONOMİ) - 2025 yılı ocak-Mayıs döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 2.6 azalırken, Mayıs ayındaki azalış oranı yüzde 13 oldu. Buna karşılık kapanan şirket sayısı  ilk 5 ayda yüzde 12, Mayıs ayında ise yüzde 5.9 artış gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mayıs ayı ve Ocak-Mayıs dönemine ilişkin açılan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2025’in ilk 5 ayında açılan şirket  sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 azalarak 44 bin 896’ya geriledi. Bu dönemde açılan kooperatif sayısı yüzde 26.7 azalarak 853’e gerilerken, açılan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16.1’lik artışla 7 bin 137’ye çıktı.

Kapanan şirket sayısı ise ilk 5 ayda yüzde 12’lik artışla 11 bin 108’e, kooperatif sayısı yüzde 5.1 artışla 332’ye çıktı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 9.5 azalarak 6 bin 774’e indi.

Mayıs ayında ise kurulan şirket sayısı yüzde 13 azalarak 10 bin 72’ye, kooperatif sayısı yüzde 32.5 azalarak 283’e inerken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12.3’lük artışla 1250’ye çıktı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5.9 artarak 2 bin 759’a, kooperatif sayısı yüzde 23.3 artarak 60’a çıktı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 8.7 azalarak 1114’e geriledi.

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