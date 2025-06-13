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Tavuk eti üretimi nisanda arttı, yumurta üretimi düştü

Nisan ayında tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 23,5 artarak 237 bin 567 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı. Ocak-nisan döneminde de tavuk eti üretimi artış gösterirken, yumurta üretiminde düşüş sürdü.

Haber Merkezi
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Tavuk eti üretimi nisanda arttı, yumurta üretimi düştü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini yayımladı. Buna göre, tavuk eti üretimi nisanda yüzde 23,5 artarak 237 bin 567 ton oldu. Mart ayında 231 bin 595 ton olan üretim, böylece aylık bazda da yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

Kesilen tavuk sayısında belirgin artış

Verilere göre, nisanda kesilen tavuk sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,7 artış gösterdi. Ocak-nisan döneminde ise kesilen tavuk sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 yükseldi.

Tavuk yumurtası üretimi geriledi

Nisan ayında tavuk yumurtası üretimi, bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 1 milyar 551 milyon 765 bin adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına kıyasla üretimdeki düşüş oranı ise yüzde 9,1 oldu. Yılın ilk dört ayı ele alındığında ise yumurta üretimi geçen yıla göre yüzde 9,7 oranında azaldı.

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