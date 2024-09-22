  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Işıkhan, TOBB’da iş dünyası ile buluşacak
Takip Et

Bakan Işıkhan, TOBB’da iş dünyası ile buluşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yarın TOBB’da iş dünyası ile bulaşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Işıkhan, TOBB’da iş dünyası ile buluşacak
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 23 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14.00 de TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenecek İş Dünyası İstişare toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelecek.

Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları, TOBB Türkiye Sektör Meclisi Başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birim yöneticilerinin katılacağı toplantıda; iş dünyasının çalışma hayatına ilişkin görüş ve talepleri görüşülecek. Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek.

Bakan Tunç: Arabuluculukla sağlanan anlaşma sayısı 4 milyonu aştıBakan Tunç: Arabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştıEkonomi

 

Ekonomi
Emlak alım-satım harcına düzenleme geliyor
Emlak alım-satım harcına düzenleme geliyor
Bakan Tunç: Arabuluculukla sağlanan anlaşma sayısı 4 milyonu aştı
Bakan Tunç: Arabuluculukla sağlanan anlaşma sayısı 4 milyonu aştı
TOKİ'den uygun fiyatlı arsa fırsatı: 25 ilde satış yapılacak
TOKİ'den uygun fiyatlı arsa fırsatı: 25 ilde satış yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks yat satarak gelir elde ettiği halde vergi vermeyenlerin peşine düştü
Maliye lüks yat satanların peşine düştü!
Bakanlık açıkladı! Evlilik kredisi için özel internet sitesi açıldı
Bakanlık açıkladı! Evlilik kredisi için özel internet sitesi açıldı
Merkez Bankası Başkanı Karahan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
Merkez Bankası Başkanı Karahan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü