Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması: Çalışma yapacağız

Emekliye yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi ile ilgili zam çağrıları yapılıyordu. Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi beklenirken açıklama Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

“Emekli ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapacağız””

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulununan Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken." dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor. Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

İkramiyeler ne zaman ödenecek?

16.5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. İkramiyelerin 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.