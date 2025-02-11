Emekli maaşları iptal mi ediliyor? SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş tek tek anlattı

Karar'dan Burak Akdoğan'ın haberine göre, emekli SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Youtube kanalında yayınladığı videoda, sahte sigortalılık nedeniyle emekli maaşları iptal edilenlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, "Gazetemize, sosyal medya hesabımıza o kadar çok soru geliyor ki ve panik yapan binlerce emekli bizi her gün arıyor" ifadelerini kullandı. Karakaş, emeklilerin haklarını korumaları için önemli bilgiler paylaştı.

"Panik yapan binlerce emekli bizi her gün arıyor"

Emekli SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Youtube kanalında yayınladığı videoda, sahte sigortalılık nedeniyle emekli maaşları iptal edilenlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, "Gazetemize, sosyal medya hesabımıza o kadar çok soru geliyor ki ve panik yapan binlerce emekli bizi her gün arıyor" ifadelerini kullandı. Karakaş, emeklilerin haklarını korumaları için önemli bilgiler paylaştı.

SGK, "Sahte Sigortalılık Tespit Projesi"yürütüyor

Karakaş'a göre, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 2016 yılından itibaren "Sahte Sigortalılık Tespit Projesi" yürütüyor. Bu proje kapsamında, yapay zeka teknolojisi kullanılarak sahtecilik şüphesi olanlar mercek altına alınıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin sigortalılık durumları detaylı bir şekilde inceleniyor.

"Emekli maaşı iptal edilmiş olsa bile birçok hakkınız var"

İsa Karakaş, emekli maaşı iptal edilenlerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirterek, "İptal etmiş olsa bile sizin birçok hakkınız var. Nitekim bize başvuran çok sayıda kişinin gerekli işlemlerini yaptık, yasal süreçlerini yaptık ve haklarını kazandılar. Yeter ki haklarınızı savunmasını bilin" diye konuştu.

"E-devlet üzerinden sigorta kayıtlarını süzenli kontrol edin"

Karakaş, vatandaşların sahte sigortalılıkla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için e-devlet üzerinden sigorta kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyor. E-devlette "Sigortalı Tescil ve Hizmet Dökümü" bölümüne girerek, sigorta kayıtlarınızı ve çalışmalarınızı ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Hizmet dökümünde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Ş harfi: Dönemler itibariyle çalışmalarınızın başında "Ş" harfi varsa, bu durum şüpheli anlamına geliyor.

S harfi: "S" harfi, sahte sigortalı olduğunuzun kesinleştiği anlamına geliyor.

K harfi: "K" harfi, SGK'nın sigortalılığınızı kontrol edeceği anlamına geliyor.

Uzman desteği almak önemli

Emeklilik ve sigorta konularında uzman desteği almanın önemine değinen İsa Karakaş, 30 yıla varan başmüfettişlik tecrübesiyle vatandaşlara destek verebileceğini ifade ediyor. Karakaş, itiraz ve mahkeme süreçleri dahil olmak üzere her konuda hukuki destek almanın önemini vurguluyor.