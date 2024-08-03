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Bakan Kacır duyurdu: Türk firmasının sürücüsüz otobüsü ABD'de kullanıma sunuldu

Bakan Kacır, Türk mühendislerin kurduğu Adastec firmasının, ABD'de ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsü kullanıma sunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır duyurdu: Türk firmasının sürücüsüz otobüsü ABD'de kullanıma sunuldu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adastec firmasının, ABD'de ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsü kullanıma sunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlıkça desteklenen Adastec firmasının geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta AR-GE Merkezi olan Adastec, ABD'deki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu. Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya'nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren Adastec, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor."

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