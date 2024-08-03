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ABD'den 11 Eylül kararı: Sanıklarla yapılan anlaşma feshedildi

11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavi ile askeri savcılıkla anlaşmasının feshedildiği duyuruldu. ABD Savunma Bakanı Austin, "Derhal geçerli olmak üzere, yetkimi kullanarak bu anlaşmayı geri çekiyorum." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den 11 Eylül kararı: Sanıklarla yapılan anlaşma feshedildi
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan 3 kişinin askeri savcılıkla anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) sitesinden Austin'in imzasıyla yayımlanan bildiride 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavi ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Austin, "konunun önemine binaen", Askeri Komisyonlar Yasası gereği karar yetkisinin kendisinde olduğunu belirterek, "Derhal geçerli olmak üzere, yetkimi kullanarak bu anlaşmayı geri çekiyorum." ifadesini kullandı.

ABD basınındaki haberlerde askeri savcılığın, 11 Eylül kurbanı davacı ailelerin yakınlarına gönderdiği açıklamada, saldırıları planladıkları öne sürülen 3 kişinin suçlamaları kabullenmeleri karşılığında ölüm cezasıyla yargılanmak yerine ömür boyu hapsi kabul ettikleri duyurulmuştu.

Anlaşmanın detayları kamuoyuna duyurulmazken davanın tarafı olan, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin anlaşmaya itiraz edeceği ileri sürülmüştü.

 

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