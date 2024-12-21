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Bakan Kacır: Yeşil Sanayi Destek Programı’nda işletmeleri destekliyoruz

Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 761 işletmeye 2 milyar liradan fazla ödeme yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümünü desteklemeye, sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesini yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır: Yeşil Sanayi Destek Programı’nda işletmeleri destekliyoruz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 3 bin 456 proje başvurusu alındığını ve bugüne kadar 761 işletmeye 2 milyar liradan fazla ödeme yapıldığını bildirdi.

 "250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lere aktardık"

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayinin verimli şekilde yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası işbirliğiyle KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini ve bu kapsamda 250 milyon dolarlık desteği KOBİ'lere aktardıklarını belirtti.

"Yeşil Sanayi Destek Programı’nda işletmeleri destekliyoruz"

"Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi" ve "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi" proje teklif çağrıları kapsamında 3 bin 456 proje başvurusu aldıkları bilgisini veren Kacır, "Bugüne kadar 761 işletmemize 2 milyar liradan fazla ödeme yaptık. KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümünü desteklemeye, sanayide döngüsel ekonomi ve yenilebilir enerji kapasitesini yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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