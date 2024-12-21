Ticaret Bakanlığı’ndan kişisel veri adımı! Şirketlere entegratörlük yetkisi zorunluluğu getirildi

Ticaret Bakanlığı ticari ve kişisel bilgileri elinde bulunduran şirketlere ilişkin yeni tebliğ yayınladı. Bakanlık siber güvenlik tehdidi yaratan veri paylaşımı için yetki belgesi alınması zorunluluğunu uygulamaya koydu. Buna göre hizmet sağlayıcılarca alınan ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin, İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) yüklenmesini sağlayan entegratörlük yetkisine ilişkin şartları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ticari faaliyette bulunan hizmet sağlayıcılar için getirilen yükümlülüklerin, uygulamada bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler (entegratör) aracılığıyla ifa edildiği belirtildi.

Artık kişisel ve ticari veriyi elinde bulunduran denetlenecek

Milyonlarca kişisel ve ticari veriyi elinde bulunduran bu şirketlerin faaliyetlerinin, herhangi bir kamu kurumu tarafından düzenlenip denetlenmediğine işaret edilen açıklamada, bu durumun hem İYS hem de vatandaşlar açısından ciddi siber güvenlik riskleri doğurduğu bildirildi.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin yetkilendirilmesi, yükümlülüklerinin belirlenmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ"in Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, tebliğle ticari elektronik ileti onay ve ret işlemlerinin İYS'ye kaydedilmesi veya bu işlemlerin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi hususlarında hizmet sağlayıcılara entegratör olarak hizmet vermek isteyen şirketlerin Bakanlıktan yetki almasının zorunlu hale getirildiği kaydedildi.

Entegratörlük yetkisi için gerekli şartlar

Entegratörlük yetkisi için gerekli şartların belirlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Entegratörlük yetkisi almak isteyen işletmelerin, anonim veya limitet şirket şeklinde kurulması, ödenmiş sermayesinin en az 1 milyon lira olması, şirket ortağı ve yöneticilerinin, tebliğde belirtilen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması, ticari defter ve kayıtlarını düzenli ve izlenebilir şekilde tutuyor olması, şirket bünyesinde ağ ve ağ güvenliği uzmanı, veri tabanı uzmanı, sistem uzmanı, kalite sistemleri uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olmak üzere en az 5 personeli istihdam etmesi, entegratörlük hizmetinde kullanılacak bilgi işlem sisteminin, yazılım, donanım ve sunucu altyapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir veri tabanında bulunması gerekmektedir."

Anılan şartları sağlayan anonim veya limitet şirketlerin tebliğ ekinde yer alan başvuru formu ve istenen diğer belgelerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) başvurmaları gerektiğinin bilgisi verilen açıklamada, "TOBB, başvuruyu ön incelemeye tabi tutarak eksiksiz ve uygun olanları başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde Ticaret Bakanlığına gönderir. Bakanlıkça yapılan incelemeler sonucu şartları sağladığı tespit edilen anonim ve limitet şirketlere entegratörlük yetkisi verilir." ifadeleri kullanıldı.

Entegratörlük yetkisinin iptaline ilişkin usuller

Açıklamada, tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden veya belirtilen şartları sonradan kaybeden şirketlere aykırılıkları gidermeleri için 30 günlük süre tanınacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Süre sonunda aykırılığın giderilememesi veya şartların yeniden sağlanamaması halinde entegratörlük yetkisinin TOBB'un bildirimi üzerine Bakanlık tarafından iptal edileceği belirlenmiştir ancak yetkisi iptal edilen entegratör, iptal tarihinden itibaren 30 gün boyunca hizmet verdiği hizmet sağlayıcıların iş ve işlemlerini yürütebilecektir. Halihazırda entegratörlük hizmeti veren şirketler, entegratörlük yetkisi almak için gerekli belgelerle 31 Mart 2025'e kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Anılan tarihe kadar entegratörlük yetkisi almayanlar, hizmet sağlayıcı adına ticari elektronik iletilere ilişkin hiçbir işlem tesis edemeyecek ve İYS üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecektir."