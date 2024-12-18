Hollanda'dan Netflix'e 'kişisel veri' cezası

Amerikan teknoloji ve medya yapım şirketi Netflix, Hollanda'da, verilere erişim cezasıyla karşılaştı.

Hollanda Veri Koruma Otoritesi (DPA), Netflix’in, müşterilerinin verileriyle ne yapacağını yeterince bilgilendirmediği sonucuna vardı, bu da GDPR veri erişim haklarına aykırı bir durum. AB vatandaşlarının, bilgilerinin bir kopyasını isteme ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı gibi şeyleri yapabilme hakkına sahip.

4,75 milyon Euro ceza

Blomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca verilen ceza 4,75 milyon euro. Bu arada Netflix, yalnızca 2023 yılında yıllık yaklaşık 33,7 milyar dolar gelir elde etti. Netflix, cezaya itiraz etti ve temyize başvurabilir, dolayısıyla bu karar da son söz olmayabilir.

Netflix şikayetinin arkasında kâr amacı gütmeyen gizlilik hakları kuruluşu Avrupa Dijital Haklar Merkezi (NOYB) bulunuyor. NOYB, aynı anda birden fazla şikayette bulunmuş, Amazon Prime, Apple Music ve YouTube’a da veri erişim sorunları nedeni ile dava açmıştı.