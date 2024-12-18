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Çin hava yolu şirketleri rekor kırdı

Çin'de hava yolu yolcu taşımacılığı, 2024'te 700 milyon barajını aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Haber Merkezi
AA
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Çin hava yolu şirketleri rekor kırdı
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Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC) verilerine göre, ülkede hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı, 15 Aralık itibarıyla 700 milyon 480 bine ulaştı.

Hava yolu yolcu taşımacılığı ilk kez 700 milyon barajını aşarken, tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

700 milyon yolcunun 640 milyonu iç hat uçuşlarında, 60 milyonu ise dış hatlarda yolculuk etti. İç hatlarda seyahat eden yolcu sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 14, dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı ise yüzde 130 arttı.

Uçuşlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 83'ü aşarken, bu oran Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 seviyesini yakaladı.

Çin havayolu şirketleri 2023'te 640 milyon yolcu taşımıştı.

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