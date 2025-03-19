Bakan Ömer Bolat duyurdu! Yatırım kredisi limitleri 2,5 milyon liraya çıkarıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni destek paketlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeleri doğrultusunda, işletme ve yatırım kredilerinde limitler artırılırken, faiz desteklerinde de güncellemeler yapıldı. Bakan Bolat, bu düzenlemelerin esnafın mali yükünü hafifletmenin yanı sıra, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve istihdama olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Yatırım kredisi limitlerinde yüzde 66,6’lık bir artış

Bakan Bolat, faiz indirimli işletme kredisi limitinin yüzde 33,3 oranında artırılarak 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Yatırım kredisi limitlerinde ise yüzde 66,6’lık bir artışla 2,5 milyon liraya ulaşıldığını ifade etti. Bolat, bu düzenlemelerin esnaf ve sanatkarların işlerini büyütmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına olanak tanıyacağını söyledi.

2002 yılında faiz indirimli işletme kredisi limitinin sadece 5 bin lira olduğunu hatırlatan Bolat, geçen yıllar içinde sağlanan bu artışın Türkiye’nin ekonomik kalkınması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Faiz oranlarında indirim

Yeni düzenlemeler kapsamında kredi faiz desteği oranlarında da indirime gidildi. Daha önce yüzde 29 olan faiz desteği oranı yüzde 25’e düşürülerek esnafın finansman maliyetlerinin azaltılması hedeflendi. Ayrıca, kredi geri ödeme süreleri de uzatılarak esnafa daha esnek ödeme koşulları sunuldu. Buna göre, geri ödeme süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

İş yeri ve ticari araç kredilerinde yeni düzenlemeler

Bakan Bolat, iş yeri edinme ve ticari araç kredilerinde de önemli yenilikler yapıldığını ifade etti. İş yeri edinme kredilerinde 60 aya kadar vade ve yüzde 50 faiz indirimi sağlanırken, kredi limiti 2,5 milyon liraya yükseltildi. Ticari araç kredilerinde ise kapsam genişletilerek 0-5 yaş arası araçlar dahil edildi. Bu kredilerden faydalanan esnaf, 48 aya kadar vade ve yüzde 50 faiz indirimi ile 2,5 milyon liraya kadar finansman sağlayabilecek.

Bolat, bu kredilerin esnafın sermaye ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynadığını belirterek, “2017 yılından bu yana iş yeri edinme kredilerinden 5 bin 995 esnaf yararlandı ve toplamda 3,3 milyar liralık finansman sağlandı. Ticari araç kredilerinde ise aynı dönemde 7 bin 710 esnafa 4,8 milyar liralık destek sunuldu” dedi.

Sektöre yeni yatırımlar ve istihdam

Bakan Bolat, Halkbank ile yürütülen çalışmalar sonucunda kredi sınırlamalarının kaldırılacağını ve esnafın finansmana erişiminin daha da kolaylaştırılacağını açıkladı. Bu adımların sadece esnafın iş yapma koşullarını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda sektöre yeni yatırımlar ve istihdam kazandıracağını ifade etti.

Son olarak, esnaf ve sanatkarların Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurgulayan Bolat, hükümetin bu kesime yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.