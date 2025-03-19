Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. İmamoğlu, ekipler tarafından Vatan Emniyet'e götürülürken, İstanbul'daki bazı metro istasyonları kapatıldı ve kent genelinde polislerin izinleri kaldırıldı.

Sabah saat 06:00 civarında, İmamoğlu'nun evine yüzlerce polis memurundan oluşan bir ekiple baskın yapıldı. Bu gelişmeyi ise CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın duyurdu.

Metroda protesto edildi

İmamoğlu'nun önce diplomasının elinden alınması, sabahına da sahurun hemen ardından ekipler tarafından evinden gözaltına alınması bir yurttaş tarafından metroda protesto edildi.