İmamoğlu gözaltına alındı: Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gidiyor

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

BirGün'den Mustafa Bildirci'nin haberine göre gözaltının ardından "Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum" diyen CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Ne oldu?

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu en az 100 isme gözaltı kararı verilen operasyonun, İstanbul Medya A.Ş.’deki ihaleler ve kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

“CHP’de para sayma görüntüleri” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında olduğu en az 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ve Şahan’ın da aralarında bulunduğu yedi şüpheli “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan gözaltına alındı.