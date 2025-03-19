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Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey'le dayanışma içindeyim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde polis eşliğinde gözaltına alınmasının ardından, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almak isteyenler, milletin gözünde ve gönlünde kaybetmiştir." ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey'le dayanışma içindeyim
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100 kişi, bu sabah polis eşliğinde gözaltına alındı. Karara yönelik tepkiler artarken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey’e desteğimi ve dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum.

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