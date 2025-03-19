İmamoğlu gözaltına alındı: Kent uzlaşısı nedir?

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu en az 100 isme gözaltı kararı verilen operasyonun, İstanbul Medya A.Ş.’deki ihaleler ve kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

“CHP’de para sayma görüntüleri” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında olduğu en az 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ve Şahan’ın da aralarında bulunduğu yedi şüpheli “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan gözaltına alındı.

Kent uzlaşısı nedir?

Kent uzlaşısı, ilk kez 4 Aralık 2023’te DEM Parti tarafından gündeme getirildi. Yeni yerel seçim stratejisi olarak benimsenen “kent uzlaşısı”, kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmayı ve Türkiye genelinde halkın ortak görüş birliğine vardığı isimleri aday olarak belirlemeyi hedefleyen bir kavramı ifade ediyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı, 13 Aralık 2023’te DEM Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Nezaket ziyareti olarak açıklanan görüşmede yerel seçimler de gündeme geldi. Diğer yandan, CHP heyeti DEM Parti’ye herhangi bir teklif götürülmediğini açıkladı.

Görüşmede, DEM Parti’nin 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirdiği ve yeni yerel seçim stratejisi olarak benimsediği “kent uzlaşısı” kavramı da o görüşmede gündemdeydi.

“Kent uzlaşısı” ile partinin, kentin bütün dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylar üzerinden seçimlere gireceği ve Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceği ifade edildi. Bu yöntemle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabilmesini de mümkün kıldı.

Bu sayede DEM Parti, her bölgede ortak adaylar üzerinden müzakere yürütülebilmesi ve sağlanacak olası mutabakatla ittifak, işbirliği ya da “kent uzlaşısı” adı altında ortak aday üzerinde uzlaşı sağlanması hedeflendi. Partinin bu strateji doğrultusunda farklı bölgelerde farklı siyasi partilerle masaya oturabilmesi mümkün hale geldi.

CHP’nin adayı nasıl değişti?

“Kent uzlaşısı” kapsamında uzlaşı sağlanan yerlerden biri de İstanbul’un Esenyurt ilçesi oldu. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 16 Şubat’taki toplantısı devam ederken, CHP’nin Esenyurt adayı Ali Gökmen’in çekileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. İki gün sonra CHP’nin İstanbul adaylarını tanıttığı toplantıda Gökmen anons edilmedi ve sahneye çıkmadı.

Bu gelişmenin hemen ardından önce Ali Gökmen’in “sağlık sorunları” nedeniyle adaylıktan çekildiği açıklandı, sonra da CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt belediye başkan adayının Ahmet Özer olduğunu ilan etti.

Ahmet Özer Esenyurt belediye başkanı oldu

Kent uzlaşısı kapsamında aday gösterilen Ahmet Özer, yüzde 49,05 ile 31 Mart Yerel Seçimleri’nde belediye başkanı seçildi. AK Parti'nin adayı Hamit Öncü ise yüzde 39,18 ile ikinci sırada yer aldı.

Ahmet Özer tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "terör" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Özer, 30 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alınmış ve 4 Kasım'da tutuklanmıştı.