İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Özel'den tepki: Bu darbeyi püskürtmezsek bir daha sandık yok

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a doğru yola çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV canlı yayınına katıldı.

"CHP'nin ön seçimi öncesi adayımızı gözaltına aldılar"

Özgür Özel’in açıklamaları şöyle:

"Birden çok soruşturma var. 4 gün sonra CHP'nin ön seçimi var. Adayımız İmamoğlu'na bu sabah gözaltı yaptılar. Bu iş tam pazara yapılacak şekilde yapıldı. Biz anketlere baktığımızda CHP'nin birinci parti olduğunu görüyoruz. Kimi anketlerde 20 puan fark var. İmamoğlu'nun Erdoğan’ı yeneceği görülüyor. İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisinin gösterdiği adaylara karşı 4 kez yendi.

"Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır"

İmamoğlu'nu beceriksiz göstermeye çalıştılar ama kazandı. İmamoğlu'nun Erdoğan’ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor. O hep İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanıyor diyor. Bunun için yapıyorlar. Millet ülkeyi kimin yöneteceğine kendi karar verecek.

Sandıkla gelen birisi sandıkla gitmeyi kabul etmiyor. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır.

"AK Parti ve MHP'ye soruyorum siz bu darbenin neresindesiniz"

Bu millet sandığını vermez. Ne zaman devlete karşı millet kazanır. Bütün süreçlerde 15 Temmuz dahil. Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bütün darbeler iktidarla yapılır. Bütün dünya ana muhalefetin gözüne bakan 'sen bu işin neresindesin?' diye. Ben darbeye karşı demokrasiyi savunacağız dedim. Sen bugün yapılan darbenin neresindesin? AK Parti ve MHP'ye soruyorum siz bu darbenin neresindesiniz. Sizin cuntadan ne farkınız var. Pazar günü kurulacak sanığa darbe yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size.

"O sandıklar kurulacak"

Biz mezarda da olsan insanları sandığa davet ediyoruz. Hayatta da mezarda da olsak o sandıklar kurulacak bu darbecilere hesap sorulacak.

"Bu darbeyi püskürttük püskürttük, püskürtmedik bir daha sandık yok"

Üyemiz olmayanları da sandıkların kurulacağı yerlerde bekliyoruz. Bu darbeyi püskürttük püskürttük, püskürtmedik bir daha sandık yok. Bunlar sandığı inkar ediyorlar. Kendileri meşruiyetlerini kazandıkları anayasayı inkar ediyorlar. Cumhurbaşkanı orda oturuyorsa anayasanın kendisine verdiği yetkiyle oturuyor. Can Atalay Silivri’de duruyorsa anayasadan aldığı yetkisini Cumhurbaşkanı tanımadığı için, onun talimatıyla hapiste duruyor. Anayasanın bir sayfasını yırtan, öbür sayfasına sarılıp o koltukta oturamaz. Bu bir darbe girişimidir. Milletimizi sandığa davet ediyorum 23 Mart’ta kuracağımız sandıklara. 1 milyon 750 bin üyemizi ve bu darbeye karşı dayanışma göstermek isteyen herkesi sandıkların başına davet ediyorum.

Sabah ilk Tuncer Bakırhan'ın telefonu, ardından çok sayıda partinin genel başkanı telefonla aradı. Özel kalemlerimize görüşme talepleri geliyor. Biz de dönmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda partiyi de 4 gün için organize etmeye çalışıyoruz. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben tek başına kurtuluş olmadığını ya hep beraber, ya hiçbirimizin kurtulamayacağını haykıran tüm muhalefet partilerine teşekkür ediyorum. Diğer partilere de bu darbeye karşı pozisyonlarını netleştirmelerini bekliyorum. Bu darbeyi yapanlara talimat mı veriyorlar yoksa bu darbenin karşısında demokrasiyi mi savunacaklar?

"Demokrasinin taziye kuyruğuna mı gireceksiniz?"

Ben 15 Temmuz akşamından alnımın akıyla çıktım. Ertesi gün sabah Erdoğan, "Meclis'e sahip çıkan milletvekillerinize teşekkür ederiz" diye o günkü genel başkanımızı aradı. Genel Başkanımız da "Onlar bir siyasetçiyi değil demokrasiyi sahip çıktılar" cevabını vermişti.

O gün sıraya girip teşekkür eden Ak Parti milletvekillerine hatırlatıyorum. Darbe o gün sizeydi. Ben sahip çıktım. CHP sahip çıktı demokrasiye. O gün tebrik kuyruğundaydınız. Ben sizin tarafınızdaydım. Şimdi ne tarafta yer alacaklar. Demokrasinin taziye kuyruğuna mı gireceksiniz? Yoksa demokrasinin safında, yanımızda mı yer alacaksınız?

"Bir kahraman AK Parti Milletvekili bekliyorum"

Ben o akşam orduya karşı tweet attım. Topa tüfeğe karşı Meclis'e koştuk. Bu İstanbul'daki aparata ve ona talimat verenlere karşı, bir kahraman AK Parti Milletvekili bekliyorum. Desinler ki 'Ben bu darbe girişiminin karşısındayız" desin. Ben bunu topa tüfeğe karşı söylemiş bir partinin genel başkanıyım bugün. Şimdi siyasi ikbal karşısında ne tarafta yer alacaklar.

"Bu sürecin 28 Şubat'tan ne farkı var"

Bir AK Parti milletvekili, Cumhuriyet tarihi boyunca demikrasi kahramanı olarak anılacak. Bir babayiğiyit bir anayiğit arıyorum. Biz rahatsızız demek yetmez, bir tweet bir açıklama, "Biz bu yapılanları doğru bulmuyoruz" diyen bir babayiğit AK Partili arıyoruz. 28 Şubat'ın mağduriyetini o günden bu güne etinden sütünden yararlanan AK Parti'ye söylemek istiyorum. Bu sürecin 28 Şubat'tan ne farkı var. Bir babayiğit, bir anayiğit arıyorum.

Milletin seçme hakkını elinden almaya çalışanlar en sonunda hesap verirler. Ekrem Başkan da partimiz de milletimize emanettir."